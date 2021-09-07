ФСБ: Взрыв газопровода в Крыму спланировала военная разведка Украины

К взрыву на газопроводе под Симферополем причастна украинская разведка Фото: Архив "КП"

Взрыв, в результате которого повредился газопровод в селе Перевальное под Симферополем, организовало главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Инцидент произошел 23 августа, прорвало трубопровод, по которому газ поступает в воинскую часть. Последствия взрыва устранили в тот же день. Правоохранители задержали подозреваемых, среди которых первый замглавы запрещенного в России «меджлиса крымско-татарского народа»* Нариман Джелялов и его сообщники. Суд приговорил нарушителей к двум месяцем лишения свободы – до 4 ноября 2021 года.

- Установлено, что диверсия организована территориальным подразделением главного управления разведки (ГУР) МО Украины в Херсоне – так называемой оперативной службой «Таврия» при участии запрещенной в России организации «меджлис крымско-татарского народа»*, – сказано в сообщении.

По версии следствия, Джелялов являлся посредником, а исполнители диверсии – Асан и Азиз Ахтемовы, которых в июне в Украине обучили взрывному делу. За совершенные в Крыму действия злоумышленники должны были получить вознаграждение от украинской разведки в размере двух тысяч долларов.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50