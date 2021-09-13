Сергей Безруков со своей маленькой дочкой покормил лебедей в Евпатории

Актер и его дочь. Фото: s_bezrukov/Instagram
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Народный артист РФ часто радует своим талантом жителей и гостей Крымского полуострова. В этот раз он приехал на гастроли со своей дочкой-дошколенком.
- Евпатория. Гуси-Лебеди. Настоящее лето + 28, а завтра в Москве уже +12, - такой пост появился в Instagram артиста.
На фото артист вместе с дочерью любуется и кормит лебедей-шипунов.
Сергею Безрукову, так понравилось озеро с пернатыми и солнечный, погожий день, что он захотел привезти немного крымского тепла в белокаменную.
Лебединое (Сасык-Сиваш) озеро, которое облюбовали белоснежные пернатые - символы верности и любви, привлекло внимание и знаменитого комика Юрия Гальцева, который тоже не смог сдержать своего восхищения.
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