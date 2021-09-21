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Политика21 сентября 2021 12:44

Зеленский считает, что площадка ООН поможет разрешить «крымский вопрос»

По его мнению, «глупо упускать такую возможность»
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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Украинский лидер назвал ООН площадкой, где можно искать решение по Крыму. Фото: Владимир Зеленский/Instagram

Украинский лидер назвал ООН площадкой, где можно искать решение по Крыму. Фото: Владимир Зеленский/Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ООН – та площадка, где возможно найти решение проблемного вопроса относительно Донбасса и Крыма. Украина должна стать примером государства, которое не изменят своим интересам.

- Мы ищем решение Донбасса и Крыма на всех площадках. Да, организация ООН – это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такую возможность. Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в это очень непростое врем, – цитирует Зеленского украинский телеканал.

Напомним, саммит «Крымская платформа» – инициатива киевских властей, которая в перспективе должна помочь вернуть Крымский полуостров под контроль Украины. Собрание международного форума состоялось 23 августа в Киеве. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. В Крыму площадку назвали русофобским шабашом, а в Москве – антироссийским мероприятием.

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