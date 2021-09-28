Гендиректор «Инвестстроя» в Крыму покинул свой пост

Гендиректор "Инвестстроя" в Крыму ушел в отставку на фоне скандала о мошенничестве Причины отставки не называются Фото: Архив "КП"

Генеральный директор госкомпании «Инвестстрой РК» Алексей Титов ушел в отставку, сообщили в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры Крыма. Эту должность он занимал с 2019 года. Причина отставки не уточняется.

- Сегодня покинул свой пост генеральный директор ГКУ РК «Инвестстрой РК» Алексей Титов, – говорится в сообщении.

Напомним, это уже четвертая отставка чиновников в Крыму за последние две недели. Ранее со своих постов ушли зампред Совета министров Крыма Евгений Кабанов, министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов и министр транспорта Евгений Исаков. Кроме того, бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову теперь грозит 10 лет тюрьмы. Он обвиняется в хищениях из бюджета, однако свою вину экс-заместитель Сергея Аксенова не признает.

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