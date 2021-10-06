Жители улицы Беспалова в Симферополе остались без воды еще на день

В Симферополе на улице Беспалова продолжаются ремонтные работы Фото: Архив "КП"

Жители улицы Беспалова в Симферополе остались без воды еще на один день, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма». Краны будут оставаться сухими до 00.00.

- В связи со сложным технологическим процессом проведения работ, а также большим количеством смежных подземных инженерных коммуникаций, работы по устранению аварии продлены, – говорится в сообщении.

Напомним, некоторые улицы Симферополя и Севастополя 6 октября остались без электричества. На Крымском полуострове продолжается ремонт электросетей.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 6 октября ненадолго перекроют улицу Гоголя. Проводятся ремонтные работы. Также перекрытие улицы запланировано на 8 октября.

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