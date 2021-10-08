В Крыму могут ввести обязательную вакцинацию для некоторых граждан

Ситуация с ковидом в Крыму усугубляется Фото: Архив "КП"

Власти Крыма обсуждают возможность введения QR-кодов и обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, но решение по этому вопросу пока не принято, сообщил в пятницу в эфире телеканала «Россия-24» замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.

По его словам, ситуация с коронавирусом в регионе довольно напряженная. Ялта, Алушта и Феодосия в лидерах по распространению инфекции. В больницах экстренно разворачивают койки для приема новых больных. Только за последние сутки на территории Республики Крым выявлено 472 новых инфицированных коронавирусом.

- Мы обсуждали ситуацию по поводу QR-кодов и обязательной вакцинации для определенных групп населения, но пока решение не принято. Проводится масштабная информационная кампания. В том числе по пропаганде вакцинации, потому что в Республике Крым уровень вакцинированных ниже среднероссийского. Надеемся, что это даст свои плоды, – сказал Лясковский.

Ранее сообщалось, что глава Крыма ревакцинировался от COVID-19 препаратом «Спутник Лайт». Он заверил, что у него хорошее самочувствие после прививки.

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