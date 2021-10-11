Ялта, Алушта и Феодосия вышли в лидеры по заболеваемости COVID-19

В Крыму чаще коронавирусной инфекцией заражаются жители Ялты, Алушты и Феодосии Фото: Архив "КП"

В лидерах по заболеваемости коронавирусом в Крыму находятся Алушта, Ялта и Феодосия. За истекшие сутки на полуострове установлен новый антирекорд – 526 заболевших.

- Показатель заболеваемости в республике на сегодняшний день составляет 150,1 по регионам: Кировский район – 247,9, Алушта – 220,4, Красноперекопский – 218,6, Ялта – 212,2, Советский – 207,8, Феодосия – 195,1, Нижнегорский – 172,9, – цитирует КИА премьера РК – министра труда и социальной защиты Крыма Елену Романовскую.

Количество заболевших в сутки вновь начало расти 16 сентября, из-за чего в республике возникла необходимость в дополнительных койках. Власти напоминают местным жителям про важность вакцинации.

Ранее сообщалось, что Сергей Аксенов утвердил новые коронавирусные ограничения в Крыму и запретил ночные перевозки. На дистанционку переводят сотрудников госучреждений и студентов.

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