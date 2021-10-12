Введение QR-кодов в Крыму может снизить темпы распространения Covid-19 Фото: Архив "КП"

Введение системы QR-кодов в Крыму может стать отличным стимулом для местных жителей сделать прививку против СOVID-19.

Напомним, что на полуострове неуклонно растет количество инфицированных коронавирусом. Только за последние 24 часа в регионе заболел 531 человек. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Крыму развернули дополнительные койки. Кроме того, с понедельника вступили в силу новые ковидные ограничения, в частности, все сотрудники старше 65 лет переведены на дистанционку.

- Введение QR-кодов должно очень хорошо повлиять на стимулирование крымчан к вакцинированию, чтобы в конце концов пандемия закончилась, – цитирует «Крым 24» доктора медицинских наук, доцента, профессора кафедры «Лечебной физкультуры и спортивной медицины, физиотерапии с курсом физического воспитания» Медицинской академии имени С.И. Георгиевского КФУ имени В.И. Вернадского Юрия Бобрика.

Он убежден, что введение QR-кодов будет способствовать заметному снижению темпов распространения инфекции в республике.

Ранее сообщалось, что в Москве предложили ужесточить ковидные ограничения в Крыму. На полуострове фиксируется активный рост количества заболевших.

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