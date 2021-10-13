В Крыму затягивается открытие пещеры Таврида с останками гигантских страусов и саблезубых кошек

Высота сводов в пещере до 14 метров. Фото: Российский союз спелеологов

При строительстве федеральной трассы Таврида в 2018 году, в двух десятках километрах от Симферополя, открыли большую пещеру с костями древних животных. Ученые Таврической академии КФУ решили превратить пещеру и прилегающую территорию в научно-образовательный и рекреационный комплекс.

Когда же пещеру откроют для туристов?

- Я не могу комментировать скорость работы подрядной организации – генерального подрядчика, который занимается оборудованием научно-образовательного комплекса, - сообщил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» Геннадий Самохин, руководитель проекта Крымского федерального университета «Пещера Таврида», президент Российского союза спелеологов. - Теоретически же закончим когда-нибудь, но пока нет точной даты.

Ученый отметил, что уже два раза обозначалось время официального открытия, но пока в пещере не провели ни одной экскурсии.

Напоминаем, что в минувшем июне уровень готовности пещеры Таврида достигал 90%.

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