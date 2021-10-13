Появилось новое видео со съемок продолжения фильма «Гардемарины, вперед!» в Крыму

Cъемки шли на берегу моря. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Фильм о гардемаринах-смельчаках и их повзрослевших детях уже снят. Вот-вот киноманы смогут увидеть продолжение культовой ленты «Гардемарины, вперед!».

Пока же в соцсети, подогревая интерес к фильму, время от времени появляются видео и фото со съемок, которые проходили этим летом в Крыму.

Смотреть видеосюжет Появилось видео со съемок продолжения фильма «Гардемарины, вперед!» в Крыму

- Актеры уделяют много внимания искусству верховой езды, чтобы самостоятельно выполнять некоторые трюки, - такой пост сопровождает ролик, где в объектив попали лихие всадники на разгоряченных скакунах.

Люди, лошади, дым от орудий - все выглядит очень эффектно и динамично!

Съемки сцен с конниками проходили на Керченском полуострове, в них участвовали женщины-«кавалеристы».

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