Что произошло за ночь 31 октября в Крыму и Севастополе: в городе-герое QR-код для въезда проверяют на 8 блокпостах

Для поездки в Севастополь нужен QR-код. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 31 октября 2021 года.

В Севастополе начали проверять QR-коды для въезда в город-герой. Действует 7 блокпостов на автомобильных дорогах и 1 на железнодорожном вокзале.

В министерстве внутренних дел Республики Крым рассказали об ответственности за сертификат без фактической прививки от коронавируса - -за фальсификацию QR-кода могут посадить в тюрьму на 2 года

На карте портала стопкоронавирус.рф. нанесена информация о действующих в Крыму ограничениях по QR-кодам. Чтобы не попасть впросак, путешествуя по полуострову, стоит внимательно изучить электронный ресурс.

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