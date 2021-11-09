Что произошло за ночь 9 ноября: на полуостров нагрянут дожди и мокрый снег

В Крыму ожидают резкое похолодание, вплоть до снега. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 9 ноября 2021 года. На Крымский полуостров заглянет холодный арктический фронт, который принесет не только сильные дожди, но и мокрый снег. Ожидается усиление северо-западного ветра до 17-22 метров в секунду.

В Симферополе открылся бесплатный вольер для собак, чьи хозяева госпитализированы с коронавирусом. Приют «Лабрадом» принимает питомцев еще с самого первого локдауна.

В селе Чистенькое Симферопольского района началось строительство крупнейшего оптово-распределительного центра. Есть надежда, что центр поможет значительно снизить цены на сельхозпродукцию.

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