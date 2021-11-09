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Общество9 ноября 2021 7:01

Что произошло за ночь 9 ноября: на полуостров нагрянут дожди и мокрый снег

Что произошло за ночь 9 ноября в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму ожидают резкое похолодание, вплоть до снега.

В Крыму ожидают резкое похолодание, вплоть до снега.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 9 ноября 2021 года. На Крымский полуостров заглянет холодный арктический фронт, который принесет не только сильные дожди, но и мокрый снег. Ожидается усиление северо-западного ветра до 17-22 метров в секунду.

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