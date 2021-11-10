Что произошло за ночь 10 ноября: в Симферополе составили 17 протоколов на нарушителей масочного режима

В общественных местах необходимо носить медицинскую маску. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 10 ноября 2021 года. В Симферополе сотрудники полиции составили 17 протоколов за несоблюдение масочного режима в общественных местах.

В столице Крыма задержали мужчину, который угрожал ножом экипажу «Скорой помощи». Медики пытались помочь агрессивному пациенту, который из-за злоупотребления алкоголем лежал в беспамятстве в одном из городских парков.

Стало известно, что в летнем расписании аэропорта «Симферополь» будет 13 льготных направлений. Рейсы по льготной цене будут выполнять 6 авиакомпаний из городов: Калуга, Псков, Элиста, Махачкала, Саранск, Тобольск, Петрозаводск, Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Нарьян-Мар, Тамбов.

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