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Общество16 ноября 2021 4:28

Что произошло за ночь 16 ноября: в Крыму план по вакцинации от Covid-19 первым выполнил Симферополь

Что произошло за ночь 16 ноября в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Симферополе очень ответственно отнеслись к вакцинации от ковида.

В Симферополе очень ответственно отнеслись к вакцинации от ковида.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 16 ноября 2021 года. В Крыму ускоренными темпами проходит вакцинация от коронавируса. После введения новых ограничений количество желающих получить заветный QR-код значительно выросло. Симферополь стал первым регионом полуострова, где успешно выполнен план по иммунизации населения. Кировский, Симферопольский и Первомайский районы – в числе аутсайдеров.

Участниками Первого межрегионального туристического форума «Интурмаркет. Открытый Крым», который пройдет 18-19 ноября в Алуште, станут представители более 30 регионов РФ.

Жителей Республики Крым просят сообщать о коррупционных правонарушениях работниками ГУП «Крымэнерго», ГУП «Крымгазсети» и ГУП «Вода Крыма», при оказании ими услуг. Пожаловаться можно, как письменно, так и устно.

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