Что произошло за ночь 19 ноября: министра культуры Крыма обвиняют в получении взятки в 25 миллионов рублей

Арина Новосельская. Фото: mkult.rk.gov.ru

Что произошло за ночь 19 ноября 2021 года. Министра культуры Крыма обвиняют в получении взятки в 25 миллионов рублей. Вскоре Арине Новосельской изберут меру пресечения.

Отдыхающие просят избавить мир от коронавируса на могиле Волошина в Коктебеле.На месте успокоения поэта жители и гости Крыма часто оставляют пожелания и верят, что они сбудутся.

Чтобы сдержать рост цен на некоторые продукты в Симферополе открыли торговую площадку для продажи овощей «борщевого набора» и яблок по низким ценам. Торговая точка расположена рядом с рынком имени Куйбышева на улице Тренева.

Юго-восточный обход Симферополя пройдет вдоль Аянского водохранилища. Власти обещают провести оценку недвижимости, попавшей в зону сноса.

Улыбчивого белозубого африканца на крымских билбордах оператора связи «Волна мобайл» видно издалека. Снимки получились яркими, как и видеоролики, на которых темнокожий парень изображает таксиста. Правда, пользователи соцсетей усомнились в том, что это реальный персонаж и задались вопросами, зачем афроамериканец снимался в рекламе. «Комсомолка» нашла того самого парня с билборда и узнала, как он стал моделью.

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