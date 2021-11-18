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Здоровье18 ноября 2021 15:12

Жители Крыма жалуются на многодневное отсутствие врачей

Сил медиков не хватает на всех пациентов
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Жители Крыма по несколько дней вынуждены ждать врачей

Жители Крыма по несколько дней вынуждены ждать врачей

Фото: Архив "КП"

Жители Крыма часто жалуются на то, что врачи не приходят к пациентам по несколько дней. Как сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк, также возникают сложности с записью на прием или вызовом медиков на дом.

- На медицинских работников в настоящее время легла очень большая нагрузка. Тем не менее, подобные ситуации в период распространения новой коронавирусной инфекции должны решаться максимально оперативно, чтобы оказывать всю необходимую помощь гражданам, - подчеркнул премьер-министр.

Он также напомнил, что Telegram теперь функционирует канал «Республика Крым. Коронавирус», где граждане могут узнать актуальную информацию об очередях в местные пункты вакцинации и иную важную информацию о пандемии.

Напомним, на территории Республики Крым не перестает расти суточный прирост инфицированный: за истекшие 24 часа зафиксировали еще 878 больных на территории РК, а также 341 больного в Севастополе. В связи с ростом числа инфицированных в республике была зафиксирована нехватка врачей в «красных зонах». Также граждане продолжают активно проходить процедуру вакцинации от COVID-19, в день прививку делают от 15 до 20 тысяч человек.

Ранее крымский врач рассказал о сложной ситуации с Covid-19 в «красных зонах». Ежедневный прирост инфицированных – только верхушка айсберга.

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