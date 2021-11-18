Жители Крыма жалуются на многодневное отсутствие врачей

Жители Крыма по несколько дней вынуждены ждать врачей Фото: Архив "КП"

Жители Крыма часто жалуются на то, что врачи не приходят к пациентам по несколько дней. Как сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк, также возникают сложности с записью на прием или вызовом медиков на дом.

- На медицинских работников в настоящее время легла очень большая нагрузка. Тем не менее, подобные ситуации в период распространения новой коронавирусной инфекции должны решаться максимально оперативно, чтобы оказывать всю необходимую помощь гражданам, - подчеркнул премьер-министр.

Он также напомнил, что Telegram теперь функционирует канал «Республика Крым. Коронавирус», где граждане могут узнать актуальную информацию об очередях в местные пункты вакцинации и иную важную информацию о пандемии.

Напомним, на территории Республики Крым не перестает расти суточный прирост инфицированный: за истекшие 24 часа зафиксировали еще 878 больных на территории РК, а также 341 больного в Севастополе. В связи с ростом числа инфицированных в республике была зафиксирована нехватка врачей в «красных зонах». Также граждане продолжают активно проходить процедуру вакцинации от COVID-19, в день прививку делают от 15 до 20 тысяч человек.

Ранее крымский врач рассказал о сложной ситуации с Covid-19 в «красных зонах». Ежедневный прирост инфицированных – только верхушка айсберга.

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