Что произошло за ночь 31 декабря: в Симферополе на Новый год изменили движение автобусов и троллейбусов

В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до часа ночи. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 31 декабря 2021 года. В связи с новогодними праздниками движение троллейбусов и автобусов в Симферополе с 31 декабря по 2 января изменено. В новогоднюю ночь троллейбусы и автобусы предприятия ГУП РК «Крымтроллейбус» будут курсировать по городским маршрутам до 01 часов 00 минут 1 января в сокращенном выпуске.

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