Что произошло за ночь 10 января: из Москвы в Крым запустят экскурсионный поезд

Конечными точками тура станут Евпатория и Севастополь.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Что произошло за ночь 10 января 2022 года. В феврале из Москвы в Крым запустят экскурсионный поезд. За неделю путешествия туристы смогут посетить семь городов.
Звезда «Уральских пельменей» осталась в восторге после отдыха в Крыму. Актриса Илана Юрьева приехала на полуостров во время зимних каникул.
В Крыму прошли учения Черноморского флота по уничтожению атакующих вражеских беспилотников. В мероприятиях участвовали зенитные ракетные и радиотехнические подразделения ВВС.
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