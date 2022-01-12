Новая госпрограмма развития Крыма позволит раньше срока сдать ряд важных объектов

На дорожное строительство в этом году Крым получит 24 миллиарда рублей Фото: Анна КИРИЕНКО

Правительство РФ утвердило новый формат государственной программы развития Крыма и Севастополя до 2025 года. Это позволит раньше срока реализовать ряд мероприятий.

- Решение по изменению формата реализации федеральной целевой программы продиктовано необходимостью приведения к единообразию всех программных документов, - пояснили в Минэкономразвития РФ.

Все мероприятия и объекты из ФЦП перешли в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Однако структура самой программы изменилась. Она разделена на две части: проектную, содержащую целевые показатели, и процессную из мероприятий для их достижения. В целях указаны обеспечение транспортной, социальной и инфраструктурной доступности населения Крыма из расчета 2,5 миллиона человек к 2025 году, привлечение инвестиций в размере 142,9 тысяч рублей на одного жителя, снижение безработицы до 4,9% от трудоспособных крымчан. Деятельность резидентов свободных экономических зон в Крыму и Севастополе должна привести к 71,4 миллионов рублей капитальных вложений от каждого.

По предложению правительств Республики Крым и Севастополя, с учетом опережения сроков реализации средства федерального бюджета на дорожное строительство будут перенесены с 2024 года на 2022-2023 годы. В данный момент 482 объекта действующей госпрограммы завершены.

Напомним, в текущем году по Федеральной целевой программе Крым должен получить на развитие инфраструктуры почти 78 миллиардов рублей. В целом по программе социально-экономического развития до 2025 года Крым получит 375 миллиардов рублей.

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