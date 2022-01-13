Симферопольцы заплатили 2,3 миллиона за нарушения антиковидных мер

Большая часть симферопольцев соблюдает коронавирусные ограничения Фото: Архив "КП"

В 2021 году в Симферополе составили 5 тысяч протоколов на предпринимателей за несоблюдение антиковидных мер, призванных снизить скорость распространения инфекции. Также за прошлый год мобильные группы провели более 17 тысяч проверок общественных мест на соблюдение введенных мер.

- Составлено более 5 тысяч протоколов об административных правонарушениях, взыскано более 2,3 миллиона рублей штрафов, - рассказал в эфире «Крым 24» начальник управления административных органов администрации крымской столицы Сергей Роик.

Он отметил, что в основном нарушения касаются масочного режима, а симферопольские предприниматели, в основном, соблюдают коронавирусные ограничения.

Напомним, в Крыму постепенно стабилизируется эпидемиологическая ситуация. За последние сутки в регионе выявили 94 новых зараженных. Тажке в республике до 20 января отменили требование о предъявлении QR-кода при посещении общественных мест, общепита и ТЦ.

Ранее сообщалось, что за отказ носить маску оштрафованы 20 пассажиров общественного транспорта в Симферополе. В городе продолжают бороться с нарушителями антиковидных мер.

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