Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 января 2022 6:05

Прокуратура Керчи добилась выплаты пострадавшим от подтопления 68 млн рублей

Крымских чиновников заставили выдать горожанам материальную помощь
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жители Керчи получили помощь от властей.

Жители Керчи получили помощь от властей.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В городе-герое Керчи после вмешательства прокуратуры жителям, чье имущество пострадало от летних потопов, наконец-то выдали материальную помощь на общую сумму около 68 млн рублей.

Пресс-служба прокуратуры Республики Крым сообщила, что пострадавшими от подтопления, которое произошло летом прошлого года, признали 257 жителей Керчи, но городские чиновники выплатили материальную помощь 23 гражданам.

- Прокурор в адрес главы местной администрации внес представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, - отметили в ведомстве.

Природная стихия принесла немало бед на Крымский полуостров. От ливней пострадала не только Керчь, но и Ялта, Бахчисарайский район.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50