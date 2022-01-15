Прокуратура Керчи добилась выплаты пострадавшим от подтопления 68 млн рублей

Жители Керчи получили помощь от властей. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В городе-герое Керчи после вмешательства прокуратуры жителям, чье имущество пострадало от летних потопов, наконец-то выдали материальную помощь на общую сумму около 68 млн рублей.

Пресс-служба прокуратуры Республики Крым сообщила, что пострадавшими от подтопления, которое произошло летом прошлого года, признали 257 жителей Керчи, но городские чиновники выплатили материальную помощь 23 гражданам.

- Прокурор в адрес главы местной администрации внес представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, - отметили в ведомстве.

Природная стихия принесла немало бед на Крымский полуостров. От ливней пострадала не только Керчь, но и Ялта, Бахчисарайский район.

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