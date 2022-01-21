В Алуште получили сообщение о минировании всех школ

Младшеклассников с занятий забирали родители Фото: Евгения ГУСЕВА

В Алуште, вслед за Симферополем и Керчью, получили сообщение о минировании всех школ. Учеников и преподавателей отправили по домам.

- На электронный адрес администрации поступило сообщение о минировании школ, - уточнили КП-Крым в пресс-службе горадминистрации Алушты. - Было принято решение об эвакуации всех из зданий и отмене занятий.

Напомним, после сообщений о минировании администрация Симферополя приняла решение отменить занятия во всех школах города. Также эвакуация прошла в учебных корпусах Таврической академии Крымского федерального университета.

Сообщение о минировании всех городских школ поступило в администрацию Керчи. Аналогичные письма на электронные адреса получили учебные заведения Севастополя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50