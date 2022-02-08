Бахчисарайская районная больница развернула ковидный госпиталь на 60 коек

Крымские районные больницы снова разворачивают ковидные койки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бахчисарайская центральная районная больница развернула в одном из своих корпусов ковидный госпиталь, рассчитанный на 60 коек для пациентов с COVID-19. Об этом КП-Крым сообщили в администрации больницы.

Напомним, с 12 июля прошлого года Бахчисарайская ЦРБ также была переведена в режим ковидного госпиталя. Тогда она стала вторым ковидным госпиталем по количеству коек после Симферопольской городской клинической больницы №7: были задействованы все четыре корпуса больницы, даже роддом. Всего было развернуто 355 коек.

Напомним, по состоянию на 8 февраля в Крыму и Севастополе зарегистрировано 1 545 случаев заражения коронавирусом. В связи с ростом числа заболевших в регионе на «удаленку» перевели 432 класса и 38 школ, еще пять школ из-за пандемии закрыли полностью.

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