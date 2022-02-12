Звезда «Дома-2» Глеб Жемчугов обещает улучшить жизнь в Симферополе

Глеб Жемчугов вернулся в Симферополь. Фото:gleb_zhemchugov/Instagram

У столицы Крыма пока нет мэра, поэтому экс-участник реалити-шоу «Дома-2» Глеб Жемчугов (Клубничка) решил заполнить эту пустоту своей масштабной личностью.

- Официально заявляю, что я – Глеб Викторович Жемчугов подаю документы на пост главы администрации города Симферополя, - сообщил шоумен в видео, которое разместил в Instagram.

Глеб Жемчугов (Клубничка) также горячо пообещал:

- Если я стану мэром, то сделаю жизнь горожан намного лучше!

Оценят ли горожане такое эксклюзивное предложение пока неизвестно, но в декабре 2020 года, когда Клубничка вошел в состав Общественного совета муниципального образования Симферополя, общественность негодовала. И Глебу Жемчугову пришлось отказаться от деятельности на благо крымчан.

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