В Крыму ожили фонтаны и коты в феврале 2022

Крымские коты соскучились по вниманию туристов. Фото: Алекс Кедми/VK

В Крыму есть чудесные места, куда в первую очередь заглядывает весна.

Никитский сад уже вырвался из цепких рук зимы: распустились бутоны подснежников, весело щебечет фонтан, который в морозный день превратился в диковинную ледышку.

- Как не благодарить Вселенную за такой прекрасный день в Саду? А какие очаровательные кошечки, очень долго смотрела на них, подкормила, хотя не очень они и голодные, больше по людям соскучились, - делится эмоциями автор фото и видео Никитского сада, которые появились в соцсети.

Настоящее весеннее волшебство!

Мурлык в Саду довольно много, ведь на полуострове особо почтительно относятся к кошачьим, которые считаются талисманом южного края. Не зря кот Мостик стал одним из символов Крымского моста, который соединил полуостров с материковой Россией.

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