Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 4:59

В Крыму ожили фонтаны и коты в феврале 2022

Никитский сад уже встречает весну
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Крымские коты соскучились по вниманию туристов. Фото: Алекс Кедми/VK

Крымские коты соскучились по вниманию туристов. Фото: Алекс Кедми/VK

В Крыму есть чудесные места, куда в первую очередь заглядывает весна.

Никитский сад уже вырвался из цепких рук зимы: распустились бутоны подснежников, весело щебечет фонтан, который в морозный день превратился в диковинную ледышку.

- Как не благодарить Вселенную за такой прекрасный день в Саду? А какие очаровательные кошечки, очень долго смотрела на них, подкормила, хотя не очень они и голодные, больше по людям соскучились, - делится эмоциями автор фото и видео Никитского сада, которые появились в соцсети.

Настоящее весеннее волшебство!

Мурлык в Саду довольно много, ведь на полуострове особо почтительно относятся к кошачьим, которые считаются талисманом южного края. Не зря кот Мостик стал одним из символов Крымского моста, который соединил полуостров с материковой Россией.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50