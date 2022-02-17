Оказали первую помощь: крымский депутат прокомментировал ДТП со смертью пенсионерки

Игорь Буданов заявил, что оказал пенсионерке первую помощь. Фото: страница Игоря Буданова "ВКонтакте"

Депутат Госсовета Крыма Игорь Буданов прокомментировал резонансное ДТП, в котором погибла 73-летняя женщина. Как политик рассказал изданию «Крым24», рядом с пострадавшей он оказался «по определенным стечениям обстоятельств» и помог доставить пенсионерку в больницу.

- Совместно с другом и с дочкой бабушки мы оказали первую медицинскую помощь. Отвезли на своем личном автомобиле в городскую больницу №6 Симферополя, где врачи попросили ее оставить с дочкой. Убедившись, что врачи приняли вместе с дочкой бабушку - уехал заниматься своими делами, - отметил Буданов.

По словам крымского депутата, когда сотрудники полиции попросили предоставить документы, он все предоставил, не называясь при этом другим именем (ранее такая версия была представлена в ряде телеграм-каналов, - Прим.Ред.).

Напомним, авария, шокировашая крымчан, произошла около половины восьмого вечера 14 февраля на выезде из двора дома №31 улицы Ленина в Симферополе. Пенсионерка, вышедшая на прогулку, попала под колеса автомобиля, который выезжал со двора задним ходом. В результате ДТП у пожилой женщины диагностировали множественные травмы. В ночь с 14 на 15 февраля она скончалась в реанимации.

По информации источника КП-Крым, за рулем BMW предположительно находился депутат Госсовета Крыма Игорь Буданов. Эту версию корреспонденту издания подтвердили и соседи погибшей. В злополучный вечер понедельника Игорь Буданов находился в гостях у своего друга, который по словам осведомленного источника издания и является ключевым свидетелем по данному делу.

Расследование смертельного ДТП с участием уже поставил на контроль глава Следкома России Александр Бастрыкин. Сотрудники СКР провели осмотр места происшествия, а также изъяли автомобиль BMW. Кроме того, было приостановлено членство депутата в партии «Единая Россия». В Госсовете РК произошедшее назвали «шокирующим».

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