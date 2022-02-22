Появилось видео ДТП на Коцюбинского в Симферополе, где пострадали шестеро человек

В результате сильного удара пострадали шесть человек. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/vk

В социальных сетях появилось видео с места жуткого ДТП на улице Коцюбинского в Симферополе. Напомним, инцидент произошел 20 февраля.

Как выяснилось, 20-летний водитель BMW 525 не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi Outlander. Среди пострадавших оказались шесть человек, трое из них - 7-летние дети. Как ранее писала «Комсомолка», авария произошла около 18.10 вечера. По данным ГИБДД, юные пассажиры, в основном, отделались ушибами.

Позже республиканская прокуратура начала проверку обстоятельств ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние.

Напомним, в тот же день под Симферополем произошло смертельное ДТП: водитель легковушки не справился с управлением и врезался в столб рекламного щита.

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