Прокуратура начала проверку после нападения агрессивных овчарок на крымчанку

Фото: скрин из видео Виктории Головань

Крымская прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ и соцсетях информации о нападении собак на девушку в Кировском районе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Инцидент произошел 7 июня. Пострадавшей оказалась 27-летняя Виктория Головань, которая живет в Старом Крыму. Девушка рассказала «Комсомолке», что вышла на пробежку, когда вдруг ее окружили четыре агрессивные овчарки и начали кусать за ноги. Виктория по инерции попыталась спрятаться за спину владельца животных, прося о помощи. Однако отогнать своих питомцев крымчанин не смог. В результате девушка оказалась в больнице с рваными ранами голени.

- В ходе организованных надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение требований законодательства об ответственном обращении с животными, - сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Крыму 10-летнюю девочку загрызли домашние ротвейлеры. Ребенок умер во время операции. Как удалось выяснить Комсомолке, подвыпивший дедушка насильно повел внучку гладить собак, а когда те начали проявлять к ребенку агрессию, ничем не смог помочь.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50