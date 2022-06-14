Пассажирку маршрутки Симферополя затравили за соблазнительные шорты

Девушка выглядит привлекательно. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП ЧП/VK

Летняя жара на свой вкус приодела жителей и гостей Крыма. Девушка, фото которой появилось в крымском популярном паблике, порадовала окружающих мини-шортами.

- В маршрутке Симферополя увидела девушку в очень коротких шортах. Зачем такое носить?! Это же вульгарно! Лично мне муж не разрешает носить одежду выше колена. Позор! – такой пост сопровождает этот снимок в соцсети.

В комментариях под постом тут же развернулась настоящая травля красотки.

Противники мини-шорт заявили: «Провоцирует мужиков, если попадет в историю, то пусть потом не жалуется!»; «Штрафовать нужно за такой внешний вид в общественном транспорте!»; «Вульгарно и пошло, похожа на ночную бабочку. Не понимаю»; «Ужас! Пока ты дома с детьми сидишь, твоего мужа соблазняют девы с голыми пятыми точками».

Нашлись и защитники: «Я сама лет 15 лет тому назад так форсила. Хорошо, что тогда папарацци с телефонами не было»; «Отличная фигура и нечего стесняться. Есть чем порадовать и украсить мир. Так держать!»; «Классная фигура, классные шорты! Завидуйте молча, для такой жары нормальная одежда».

В крымских соцсетях, да и не только, нередко проходят дискуссии о том, как выглядят в глазах окружающих девушки в мега коротких шортах, в какой одежде лучше допустимо любоваться достопримечательностями Симферополя или Севастополя.

Иногда общественность будоражат вип-персоны, разгуливающие в кружевных нарядах.

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