Запреты на полеты в аэропорт «Симферополь» продлили до 24 июня

Фото: аэропорт "Симферополь"/Telegram

Запреты на полеты в Крым продлили еще на неделю, в этот раз - до 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Симферополь».

- Режим временного ограничения полетов в аэропорт Симферополь продлен до 24 июня 2022 года 03.45 часов по московскому времени, - говорится в сообщении.

До этого ограничения на полеты были продлены до 12 июня. Главные ворота Крыма временно закрылись 24 февраля из-за начала военной спецоперации. Также в Крыму до 25 июня был продлен высокий уровень террористической опасности.

Ранее сообщалось, что с 12 июня поезд Кисловодск-Симферополь начал курсировать через день. Состав движется через Минеральные Воды.

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