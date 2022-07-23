Ноу-хау Керчи: дороги латают раковинами рапанов

В Керчи проселочную дорогу отсыпали раковинами. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крым любит и умеет удивлять. Вот и в Керчи, то призрака в музее запугают ремонтом, а то для ремонта дорог используют инновационный материал.

Моллюска съели, а раковины остались. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Вышла на прогулку по окрестностям Капканов, как тут же нарвалась на местное ноу-хау: вблизи Стройгородка ямы на проселке заделали рапанами, то есть не самими моллюсками, а их раковинами, - поделилась с КП-Крым жительница Керчи.

Неизвестно, кто этот новатор, но можно только предположить, что таким образом некто отреагировал на жалобы жителей микрорайона Капканы (кстати, там отдыхает звезда 80-90-тых Алена Свиридова, - от авт.), которых достал невыносимый запах масштабной свалки раковин этого съедобного моллюска. А так, получается, что и овцы целы, и волки сыты: ямы на дороге засыпали и от ненужных отходов избавились.

- Такими темпами скоро будем по перламутровым дорогам ездить с жемчужными бордюрами, - так оптимистично оценил новость один из пользователей соцсети.

Кстати, а в Большой Ялте дороги одно время и вовсе ремонтировали старыми матрасами.

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