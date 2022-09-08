Подозреваемых в резонансном убийстве ялтинца допрашивают в СК

Фото: пресс-служба СК по Крыму и Севастополю

В следственном комитете допрашивают двух подозреваемых в убийстве 34-летнего ялтинца Сергея Сухова, произошедшего 6 сентября.

Преступление вызвало широкий общественный резонанс - одного из предположительных фигурантов дела полицейские допросили и отпустили. Из-за этого вчера, 7 сентября, возле здания МВД собралась толпа людей - жители требовали объективного рассмотрения произошедшего. В результате, уголовное дело было передано в СК - на контроль его взял председатель центрального аппарата Следкома Александр Бастрыкин.

Напомним, конфликт между тремя мужчинами произошел возле «Автокафе» в Ялте. Двое мужчин жестоко избили своего знакомого, а позже ему было нанесено множество ударов ножом. После этого, по информации республиканского СК, жертву загрузили в багажник и увезли в больницу. Нападавшие при этом скрылись, а Сергей скончался от полученных ранений.

Предполагаемыми фигурантами смертельного конфликта стали Кирилл Гонтаренко - командир взвода Алупкинской роты специального назначения КРОО «СВ СПНО РК», и Владимир Кикавец. Ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о подозреваемых.

Именно их сейчас, вероятно, и допрашивают в СК.

- В настоящее время в следственном изоляторе проходит допрос фигурантов уголовного дела - 37 и 38-летних местных жителей, - говорится в сообщении ведомства.

Ходом расследования резонансного дела руководит глава СК по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.

Позиция ведомства - дать принципиальную правовую оценку действиям всех участников конфликта, вне зависимости от их личностей и прежних заслуг, о которых пишут сейчас в прессе, - подчеркнул Владимир Терентьев.