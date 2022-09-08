Предполагаемые участники конфликта в Ялте Кирилл Гонтаренко (слева) и Владимир Кикавец (справа). Фото: Ялтинский городской совет\соцсети

Курортная Ялта продолжает «гудеть» из-за резонансного убийства жителя Гаспры. 34-летнего Сергея Сухова, по словам очевидцев, сначала избивали возле «Автокафе», потом запихнули в багажник и увезли в неизвестном направлении. В 5:30 утра мужчину выгрузили у больницы с множественными ножевыми ранениями, где он и скончался.

Видео с камер видеонаблюдения в кафе накануне разлетелось по социальным сетям. На нем видно, что ни сотрудники заведения, ни прохожие не реагировали на происходящее.

Убийство 34-летнего Сергея Сухова вызвало широкий общественный резонанс. Местные жители, узнав, что полиция отпустила одного из подозреваемых в жестокой расправе, вышли на стихийный митинг к зданию МВД на улице Морской в Ялте. По сообщениям из соцсетей, количество возмущенных людей, требовавших объективного расследования, составило почти полторы сотни.

В МВД заявили, что возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, и задержали одного мужчину, который полностью признал свою вину. Второго участника стычки, который якобы просто присутствовал при конфликте, опросили и отпустили. Однако позже задержали и его. Следственный комитет потребовал передать уголовное дело им, сейчас расследованием занимаются следователи СК.

БИЗНЕСМЕН С АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИЕЙ

Народный гнев вызвала и личность одного из нападавших. Как рассказал «КП-Крым» друг погибшего Михаил Лобачёв, один из предполагаемых участников убийства является Кирилл Гонтаренко - командир взвода Алупкинской роты специального назначения КРОО «СВ СПНО РК».

Примечательно, что меньше месяца назад мужчина был награжден знаком отличия от Ялтинского горсовета за образцовое выполнение долга. Памятный знак ему вручала градоначальница Янина Павленко - информация о заслугах Гонтаренко до сих пор опубликована на официальном сайте администрации курортной столицы Крыма (позже одно из фото с Кириллом Гонтаренко было удалено).

Помимо того, что Гонтаренко - «местный активист», он еще и бизнесмен. По информации базы данных Seldon.basis, мужчина с 2016 года зарегистрирован в качестве предпринимателя. На протяжении трех лет - до 2019 года - Кирилл Гонтаренко был совладельцем частного охранного предприятия «Каскад». Дела у фирмы шли довольно неплохо - при уставном капитале в три миллиона, выручка варьировалась в пределах пяти. Охранное предприятие за свое недолгое существование также выиграло три госконтракта - один из них от управления благоустройства и капстроительства Алушты на 3,5 млн рублей.

Примечательно и то, что по данным с сайта госзакупок, контракт этот все еще не исполнен, хотя по условиям контракта это должно было быть сделано еще до 2019 года. Именно тогда фирма по непонятным причинам прекратила свое существование.

Без дела, однако, Кирилл Гонтаренко долго не сидел. Он начал активную деятельность в качестве учредителя стрелкового клуба. Над названием долго не заморачивались - компания называется ООО «Стрелковый клуб «Каскад». Там Гонтаренко принадлежит 73% уставного капитала.

По данным того же Seldon.basis, на балансе фирмы сейчас числится 3 млн рублей, однако, за 2021 год ООО «Стрелковый клуб «Каскад» почему-то не заработало ни рубля.

БЫЛ ЗНАКОМ С УБИТЫМ ДАВНО

Второй фигурант дела - 37-летний Владимир Кикавец. По данным прокуратуры РК, он подозревается в убийстве, совершенном группой лиц.

О Владимире известно гораздо меньше. Он уроженец села Доброполье, Донецкой области. По некоторой информации, на родине он был объявлен в розыск за убийство и несколько лет назад перебрался в Крым. Здесь мужчина и познакомился с Кириллом Гонтаренко.

Чем занимался Кикавец в Крыму точно не известно, но по некоторым данным, это был не совсем легальный бизнес.

В настоящее время решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании в отношении Владимира Кикавца меры пресечения, сообщили в прокуратуре Крыма.

По словам друга погибшего, со своими предполагаемыми убийцами он был знаком едва ли не с детства. Что стало причиной конфликта - пока неизвестно.

Напомним, председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поставил расследование резонансного убийства на контроль. Дело такде лично координирует исполняющий обязанности прокурора Крыма Андрей Кулагин.

Ранее «Комсомолка» публиковала видео расправы над ялтинцем, после которого жители собрались возле здания МВД с требованием об объективном рассмотрении дела.

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