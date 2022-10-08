В Керчи к переправе доставляют горячее питание и воду

Власти к стоянке на паромной переправе организовали доставку питьевой воды и горячего питания. Фото: Святослав Брусаков/Tg

Глава Керчи Святослав Брусаков сообщил, что к стоянке у паромной переправы, организовали доставку воды и горячего питания.

Выдано 300 порций еды. Фото: Святослав Брусаков/Tg

- Выдано 300 порций еды, подготовлена полевая кухня, - такая информация появилась в Telegram-канале градоначальника.

На территории стоянки, направляются машины, которые ожидают начала движения паромов, также установлены туалеты.

Под грузовики отвели территорию бывшего аэропорта, куда также подвозят питьевую воду и еду.

- Ситуацию держу на контроле, - отметил Святослав Брусаков, cоообщив, что круглые сутки работает единая дежурно-диспетчерская служба Керчи, куда можно позвонить по телефонам: 8 (36561) 6-00-50, 8 (36561) 6-02-19, 8 (36561) 6-10-90, +7 (978)909-11-35.

Напоминаем, что 8 октября было перекрыто движение на Крымском мосту, потому что там взорвался грузовик и загорелись цистерны с топливом. В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешили для легковушек и автобусов, но грузовики отправляют на паромную переправу.

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