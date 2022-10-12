Аксенов: время ожидания очереди на паром на Керченской переправе составляет порядка 3-4 дней

Время ожидания очереди на паром на Керченской переправе может достигать четырех дней Фото: Дмитрий СТЕШИН

По состоянию на 12 октября время ожидания очереди на паром на Керченской переправе может достигать четырех дней. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

– Исходя из текущей динамики, предварительное время ожидания на паром составляет порядка 3-4 дней, – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее был введен ряд ограничений на вид груза, который может быть перевезен паромом. Это металлолом, крупногабаритные изделия из металла, кориандр в мешках и томатная паста в бочках.

Глава республики напомнил, что существует альтернативный путь через территорию новых российских регионов. Так, сегодня сухопутным маршрутом отправилась уже третья колонна большегрузов.

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