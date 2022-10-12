Третья колонна грузовиков отправится из Керчи в Ростовскую область через новые российские регионы

Фото: Святослав Брусаков, t.me/brusakov

В Керчи сформирована еще одна колонна грузовиков для отправки в Ростовскую область сухопутным путем через Херсонскую и Запорожскую области и ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

– Сформирована третья колонна грузового транспорта, которая сегодня отправится по сухопутному маршруту из Керчи через новые российские регионы, – говорится в сообщении.

Напомним, в Крыму колонну сопровождают экипажи ГИБДД, а в новых регионах - военные.

Городские власти продолжают обеспечивать работу транспортных накопителей у Керченской переправы и в бывшем аэропорту. Водителей, ожидающих своей очереди на паром, обеспечивают горячим питанием, водой и чаем.

- Стараемся создать для людей необходимые условия пребывания на местах стоянок. Взаимодействие городских служб налажено. Если возникают вопросы, они решаются в рабочем порядке, - отметил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Городские власти выражают благодарность местным жителям, откликнувшимся на призыв о помощи водителям, попавшим в непростую ситуацию.

Ранее сообщалось, что перевозка некоторых товаров в Крым через паромную переправу временно ограничена. Металлолом, крупногабаритные изделия из металла, кориандр в мешках и томатную пасту в бочках следует перевозить альтернативным сухопутным путем через новые российские регионы.

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