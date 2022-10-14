В Бахчисарайском районе Крыма загорелись пять хозяйственных построек

Фото: пресс-служба МЧС РК

В ночь на 14 октября в поселке Почтовое Бахчисарайского района Крыма произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

– В 03:43 на пульт оперативного дежурного поступила информация о пожаре в пгт. Почтовое (Бахчисарайский район). По прибытии сотрудники МЧС выяснили, что на территории, прилегающей к многоквартирным домам, горят 5 хозяйственных построек, – говорится в сообщении.

Огонь мог перекинуться на прилегающие строения. Пожарные проложили рукавные линии и приступили к тушению.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Спустя 2 часа 40 минут пожар ликвидировали, дальнейшего распространения огня удалось избежать.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Причины устанавливаются.

Ранее сообщалось, что при пожаре под Феодосией огнеборцы спасли двух человек.

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