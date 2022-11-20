«Василий Лановой» или «Майя Плисецкая»: в Крыму выбирают Королеву Бала хризантем 2022

«Майя Плисецкая». Фото: Юрий Югансон, Николай Носкова/nikitasad.ru

На Южном берегу Крыма продолжается масштабная цветочная выставка. Не завершены и выборы его величества Королевы Бала хризантем 2022.

По многолетней традиции корону примерит лучший крупноцветковый сорт, а диадему, то есть станет Принцессой, мелкоцветковая хризантема.

- Участниками Бала хризантем стали 500 сортов, в том числе 205 сортов крупноцветковых хризантем, из которых в финал вышли 27 сортов, которые мы и представляем для голосования – выбирайте и голосуйте на нашем сайте, - обратилась к любителям флоры пресс-служба Никитского ботанического сада (НБС-ННЦ РАН).

Какой же цветок станет Королевой?! Может «Василий Лановой» или «Майя Плисецкая», не исключено, что «Огненный Ангел» или другой?! Имя, а вернее сорт самой эффектной хризантемы, станет известно в декабре.

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