В Минтрансе объяснили автомобильные очереди на подъезде к Крымскому мосту

Очередь на Крымский мост. Фото: соцсети

Повышенный автомобильный трафик на Крымском мосту образуется «волнами», так как люди перед зимними праздниками нередко ездят между регионами.

- Маршрутов к мосту множество, а мост один, поэтому закономерно, что в определенные периоды времени могут возникать небольшие заторы, - пояснил РИА первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко.

Напомним, что на подходах к Крымскому мосту было увеличено количество постов досмотра в связи с возросшим потоком транспорта и перевозимого в нем багажа. Переправа в новогодние праздники будет работать штатно, как паромы в Керченском проливе. Ограничения могут ввести только ввиду ухудшения погодных условий.

Ранее КП-Крым писала, что на подъездах к Крымскому мосту 30 декабря образовалась огромная пробка. В очереди на переправу водители стоят по пять-шесть часов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50