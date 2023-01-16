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НовостиОбщество16 января 2023 12:03

Развожаев: ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 укробеспилотников над морем

Над морем в Севастополе сбили 10 украинских беспилотников 16 января
Екатерина НАЗАРОВА
В Севастополе продолжает действовать "желтый" уровень террористической опасности

В Севастополе продолжает действовать "желтый" уровень террористической опасности

Фото: Ирина ГЕРЦ

Над морем в Севастополе сбили 10 украинских беспилотников 16 января, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Итог сегодняшней вражеской атаки на Севастополь: ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 укробеспилотников над морем, - написал он в своем Tg-канале.

Атаки БПЛА на Севастополь начались в ночь на 16 января. По словам Развожаева, никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали.

Отметим, в настоящее время на территории Республики Крым и города Севастополя продолжает действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности.

Напомним, 16 января были эвакуированы из-за сообщений о минировании школы Бахчисарая и Керчи.

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