В Крыму беседку из фильма «Асса» окутал легкий туман: 5 атмосферных фото Никитского сада в январе 2023

Знаменитая беседка из фильма «Асса». Фото: Елена Дарда/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Южный берег Крым окутал туман, который придает некую загадочность и таинственность всему окружающему миру.

В Никитском саду, погруженном в молочную дымку, особое внимание привлекает знаменитая беседка. Легкое, почти воздушное строение уже отметило свое 100-летие. Всероссийскую славу беседке принес культовый фильма «Асса», который снимали в ноябре 1987, но осень в тот год выдалась на редкость суровой и Сад утопал в белоснежных настоящих сугробах, зима же 2023 больше похожа на раннюю весну.

Самые холодоустойчивые растения радуют яркими плодами. Фото: Елена Дарда/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Январь в Никитском саду, - так называется фотосет, который размещен в паблике «Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)».

На снимках узнаваемые, любимые гостями сада: беседка, дорожки, каменные лестницы и тропические растения.

Туман придает особую прелесть всему окружающему. Фото: Елена Дарда/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Благодаря мастерству фотохудожника можно почувствовать влажный теплый воздух Южного берега Крыма, в котором едва уловимый аромат растений смешался с лечебным, пропитанным йодом дыханием Черного моря.

В январе пальмы отлично себя чувствуют. Фото: Елена Дарда/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

В этом году зима на редкость мягкая, столбик термометра упорно стремится к отметке плюс 20 градусов.

Сказочно туманный день. Фото: Елена Дарда/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Январь на дворе, а на ЮБК можно полюбоваться цветущими розами - неженки свежи и хороши, будто и нет зимы. Компанию розам составляют и другие растения.

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