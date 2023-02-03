11 спецмашин и 370 дворников убирают снег с улиц Симферополя

Фото: администарция Симферополя, скриншот видео

Минувшей ночью снег с улиц Симферополя убирали 11 коммунально-дорожных машин, в дневную смену вышли девять экипажей. Об этом сообщил администрации города Михаил Афанасьев.

– Все проездные улицы посыпаны реагентом, все находится в достаточном количестве. Никаких проблем нет, – подчеркнул Афанасьев.

С самого утра на борьбу со снегом вышли более 370 дворников МБУ «Город». Они занимаются расчисткой общественных территорий, остановочных павильонов, тротуаров и лестничных маршей. В уборке придомовых территорий также задействованы сотрудники управляющих компаний.

Напомним, МЧС Республики Крым объявило штормовое предупреждение на 5, 6 и 7 февраля - на полуостров надвигается настоящая снежная метель.

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