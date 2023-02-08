В Симферополе 9 февраля отключат свет на 53 улицах

В Симферополе ремонтируют электросети. Фото: архив КП

9 февраля часть Симферополя на несколько часов останется без света. Электричество отключат на 53 улицах, 9 переулках, 6 садовых товариществах. Перебои с электроснабжением возникнут из-за ремонтных работ с восьми утра до пяти вечера.

Где не будет света в Симферополе с 8.00 до 17.00:

- улицы Ташкентская, 35; Самаркандская, 44-70 , 49, 53; Сельская, 60-128 ; Наратлы, 1-39; Алиме Абденнановой, 83-91 ; Хыдырлез, 4-10 , 1-7 ; Усеина Усеин-Заде, 3а-11 ; Абдуль Тейфукъ, 1а; Курчатова, 2-18 , 1-19 ; Одесская, 12, 13-17 ; Грибоедова, 2-20/8 , 1-9 ; Киевская, 48-50/35 , 69-71/12 ; Тургенева, 1, 2; Киевская/ Шмидта; Генерала Васильева, 24-30/1 , 23Б-27А ; Трансформаторная, 6-10 , 1-3 ; Родниковая, 36/32; Труда, 12-14 , 15, 19-23/22 ; Щаденко, 2А-30 , 1-17 ; Артиллерийская, 74-90 , 67-83 ; 8 Марта, 118-134 А , 153-169/45 ; Курцовская, 42-58/99 , 41-47 ; Ангарская, 2-34 , 1-37 ; Крылова, 108; Кременчугская, 24, 19/2; П. Осипенко, 2А-24 А, Б , 1-25 А ; Камчатская, 2-12А , 1-9 ; Пригородная, 17/19; Луговая, 52-140 , 127-199 ; Хачатряна, 2-58 , 1-45 ; Дальняя, 2-24 , 1-7 ; Чокъракъ, 8-46 , 9-31 ; Вильямсона, 2-16 , 5-17 ; Чередниченко, 6-38 , 3-25 ; Берекет, 2-20 , 1-17 ; Генчлик, 1-22; Битумная, 136А, 144; Линейная, 88-96 ; Арзы, 1-10; Пехотинцев, 31-39 ; Раздольная, 2-30 ; 1-33 ; Чокъракъ/ Пехотинцев, 31/18; Джанкойская, 163; Большевистская, 26, 7-13 ; Пролетарская, 12, 12А, 11-17 ; Кавказская, 3, 5, 8; Кавказская/пер. Керченский, 8/1; Октябрьская, 22/3; Ремесленная, 2-8 , 3, 5; Володарского, 4; Пролетарская/ Курчатова, 8; Таврическая, 2/13, 1/11; Шмидта, 8-14А;

- шоссе Евпаторийское, 185-225 ; Ялтинское, 33/2;

-тупики Шеляле, 2-7; Беира Аметова, 1;

- переулки Фельдшерский, 2-12 , 1-3 ; Шмидта, 10; Заречный, 24-28 ; Родниковый, 24-26 , 21-23 ; Пехотинцев, 2-16 , 1-13 ; Битумный, 2-24 , 1-15 ; Линейный, 1-8, 92; Ракетный, 2-16 , 1-13 ; Керченский, 1-6; -

- проспекты Победы, 1-13 ; 13-35 ; Кирова ,51;

- микрорайон Каменка: садовые товарищества - «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник», «Электрификатор», «Луч».

Напоминаем, что пользуясь обогревателями и другими электроприборами важно соблюдать правилами безопасности, чтобы не допустить трагедии как в Севастополе, где в огне погибли восемь строителей федеральной трассы Таврида. В Симферополе пожар из-за обогревателя лишил жизни престарелую супружескую пару.

На Крымский полуостров пришли морозы, поэтому жилища стали чаще обогревать электроприборами.

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