В Крыму мороз превратил фонтан в хрустальный водопад - видео

В Никитском саду замерз фонтан. Фото: Елена Дарда/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Крымский полуостров основательно продрог в феврале 2023. Зима замела снежными сугробами дороги и улицы, приодела жителей и гостей полуострова в теплые шубки и шапки. Мороз набрался наглости и заглянул даже на Южный берег Крыма.

- Ледяные струи на фоне зелени. Фонтан смотрится заколдованным, - такой пост сопровождает фото и видео из Никитского сада.

Хрустальный водопад по зрелищности может составить конкуренцию знаменитому Учан-Су, если конечно не обращать внимания на небольшие масштабы этого рукотворного источника воды.

Подснежники. Фото: Елена Дарда/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ

Самое удивительное, что в Саду можно одновременно полюбоваться и струями замерзшей воды, и белоснежными полянами подснежников.

Зима в Никитском саду - это настоящий сезон чудес!

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