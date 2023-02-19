Бастрыкин: версия об организации Украиной теракта на Крымском мосту подтвердилась

Рано утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик Фото: Юлия МАРКИНА

В ходе следствия подтвердилось, что теракт на Крымском мосту организован украинскими спецслужбами. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

– В ходе расследования подтверждена версия о том, что к организации теракта на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы, – сказал Бастрыкин.

Он напомнил, что на данный момент установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению теракта, в их числе граждане Украины, Армении, Грузии и России. Восемь из них арестованы.

В настоящее время проводятся экспертизы по обнаруженным на месте происшествия вещественным доказательствам.

– Обобщается и систематизируется вся полученная информация с целью установления полной картины произошедшего и иных лиц, причастных к этому преступлению, – добавил Бастрыкин.

Рано утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, после загорелись цистерны соседнего грузового поезда. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки по направлению в Керчь. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, организованным украинскими спецслужбами.

Движение по железнодорожной части моста было восстановлено в тот же день. После ЧП возобновила работу Керченская паромная переправа.

Работы по ремонту моста ведутся с опережением графика. 14 февраля рабочие уложили финишный слой асфальтобетонного покрытия на четырех пролетах. Уже в конце февраля планируется запустить движение по автодорожной части для легковушек и автобусов.

В январе председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что Крым обязательно потребует от Киева возместить ущерб за теракт на мосту.

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