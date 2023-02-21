Глава Черноморского района Крыма Алексей Михайловский подал в отставку

Фото: Алексей Михайловский, vk.com

Глава Черноморского района Крыма Алексей Михайловский покинет свой пост. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– Встретился с главой администрации Черноморского района Алексеем Дмитриевичем Михайловским. По итогам встречи Алексей Дмитриевич написал заявление об увольнении по собственному желанию. Продолжаем плановую работу по обновлению кадрового состава в республике, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Алексей Михайловский возглавил Черноморский район в феврале 2020 года, до этого несколько лет был председателем Черноморского районного совета.

Напомним, в январе Аксенов пообещал к 1 апреля уволить глав администраций, не наладивших работу в муниципалитетах. Вице-премьерам дано поручение посетить подконтрольные им территории и дать оценку проводимой там работе. В начале февраля после встречи с Сергеем Аксеновым подал в отставку глава администрации Сакского района Владимир Сабивчак.

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