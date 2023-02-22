Фото: Госсовет РК

В Евпатории открылся первый в России Императорский церковно-исторический музей, посвященный духовному соработничеству династии Романовых с Русской православной церковью и другими традиционными конфессиями России. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Республики Крым.

– Открытие музея приурочено к 410-летию Царственного Дома Романовых, 130-летию со дня закладки Свято-Никольского собора, а также к 25-летию передвижной выставки «Императорский Дом Романовых: прошлое и современность», – говорится в сообщении.

Фото: Госсовет РК

Напомним, в Симферопольском худмузее работает выставка графики к 410-летию династии Романовых. В экспозицию вошли более 40 редких графических листов из фондов музея.

Ранее сообщалось, что в Крыму археологи нашли античный золотой амулет с магической надписью. Все ценности, обнаруженные в некрополе Кыз-Аул, переданы на хранение в Керченский археологический музей.

Сообщалось также, что свыше 49 тысяч человек посетили крымские учреждения культуры по Пушкинской карте в 2022 году. К программе подключились уже 54 учреждения культуры Республики Крым. В этом году еще четыре муниципальных музея станут участниками проекта.

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