Продажа национализированных в Крыму предприятий начнется в этом году

Национализированные предприятия в Крыму начнут продавать уже в этом году Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Национализированные предприятия в Крыму начнут продавать уже в этом году. Об этом сообщил журналистам председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

– Да, безусловно, в этом году [начнется продажа национализированных объектов], – сказал Константинов.

По его словам, процесс продажи небыстрый, стоимость некоторых предприятий исчисляется миллиардами рублей. Республика должна получить максимальную прибыль, а предприятия – получить достойных собственников, которые займутся их развитием.

– Для нас важно, чтобы человек не просто взял предприятие, а затем думал о перепродаже, – подчеркнул Константинов.

Напомним, в октябре прошлого года Госсовет Крыма внес изменения в постановление «О вопросах управления собственностью Республики Крым», согласно которым становится возможным признание собственностью республики имущества недружественных стран и их граждан. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество ряда украинских организаций, политиков и бизнесменов, связанных с киевским режимом. На данный момент национализированы около 700 объектов, работа в этом направлении продолжается.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50