Жительнице Севастополя за развратное видео из ночного клуба грозит 6 лет тюрьмы

Жительница Севастополю стал фигуранткой уголовного дела. Фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

В Севастополе завершили предварительное следствие по уголовному делу 33-летней горожанки, подозреваемой в распространении порнографических материалов.

- Жительница Севастополя, работая администратором канала в интернет-мессенджере, опубликовала две видеозаписи, на которых мужчина и девушка совершают действия сексуального характера в одном из увеселительных заведений города, - сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

Правоохранители изъяли видеозаписи с камер наблюдения в увеселительном заведении. Также они забрали мобильный телефон и ноутбук подозреваемой. Экспертиза показала, что видеозаписи являются порнографическими.

За незаконное распространение порнографических материалов, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», молодой женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для последующей передачи в суд.

Пока шло следствие жительнице Севастополя пришлось дать подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50