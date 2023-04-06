В Севастополе будут судить администратора Tg-канала, опубликовавшую видео секса на барной стойке

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Севастополе администратора Telegram-канала обвиняют в незаконном распространении порнографических материалов. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Фигурантка совершила преступление еще 8 августа прошлого года. Обвиняемая опубликовала в Telegram-канале два видео порнографического характера. Эти ролики ей сбросил неизвестный. Уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, администратору грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Напомним, ночью 8 августа в одном из городских баров охранник заведения прилюдно занялся любовью с одной из посетительниц прямо на барной стойке. Все это снимали на видео множество посетителей. После секс-скандала полиция Севастополя оперативно установила личность охранника, засветившегося в пикантном видео. На 32-летнего мужчину составили административный протокол о мелком хулиганстве и отправили на 14 суток в изолятор. Однако девушку найти не удалось. Кроме того, полицейские завели уголовное дело на человека, «слившего» в Сеть пикантное видео со скандальной вечеринки.